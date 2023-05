Eine offizielle Erklärung zur Absage seiner Tour gab der 29-Jährige im März zwar nicht, sie dürfte allerdings ähnlich lauten wie die aus dem September 2022 - schon damals sagte Bieber mehrere Konzerte ab. Nachdem er im Juni 2022 in Folge seiner Gesichtslähmung seine Nordamerika-Tour abgebrochen hatte, wollte Bieber wieder auf der Bühne stehen, erklärte er in einem Statement. «Nachdem ich mich ausgeruht und mit meinen Ärzten, meiner Familie und meinem Team gesprochen hatte, ging es nach Europa, um mit der Tour fortzufahren», so Bieber. «Ich habe dort sechs Liveshows performt, aber sie haben mich schwer strapaziert.» Am 6. September 2022 trat Bieber noch beim Festival «Rock in Rio» in Brasilien auf, danach folgte der endgültige Zusammenbruch: «Als ich von der Bühne ging, überkam mich die Erschöpfung und ich realisierte, dass ich meine Gesundheit jetzt vorziehen muss.» Er brauche Zeit, sich zu erholen und gesund zu werden.