Wie geht es Phil Collins? Genesis-Kollege gibt Gesundheitsupdate

Dennoch sei es eine Schande, da Collins während der letzten Tournee in solch einer guten Stimmung gewesen sei. Aber: «Er hat über die Jahre so hart gearbeitet, ich denke, er geniesst einfach seine Zeit zu Hause.» Phil Collins kämpft bereits seit vielen Jahren mit gesundheitlichen Problemen. Nach einer Halswirbel-Operation im Jahr 2009 klagt er unter Taubheitsgefühl in Armen und Beinen, weswegen er kein Schlagzeug mehr spielen kann.