Wie geht es Stefanie Hertel nach ihrer Stimmbandentzündung?

Auf ihrem Jubiläumsalbum «Noch einmal» (Release am 24. Oktober) blickt Stefanie Hertel (46) auf 40 Jahre im Musikgeschäft zurück. «Es war an der Zeit, dass ich ‹noch einmal› ein neues Solo–Album produziere», erklärt sie im Interview mit spot on news. «Ich hatte wieder richtig Lust darauf, und zum Jubiläum war das natürlich auch ein toller Anlass.»
Songs für ihren Ehemann und ihren Vater
Das Werk sei weniger ein «Best of», sondern «eine Rückschau und ein Blick nach vorn», erklärt die Sängerin. «Das Album enthält sogar vorwiegend Neuveröffentlichungen. Dazu kommen ein paar Songs aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, die mir besonders viel bedeutet haben und denen ich noch einmal Aufmerksamkeit schenken möchte.» Viele der Songs haben einen familiären Bezug.
«Rettungsgurt» wird als Hymne an seinen Seelenmenschen beschrieben und sei eine Liebeserklärung an ihren Ehemann Lanny Lanner (50). «Da Lanny gerade seinen Flugschein gemacht hat, passt der Song besonders gut», sagt Hertel und schwärmt: «Bei ihm fühle ich mich rundum gut aufgehoben – deshalb freue ich mich auch schon sehr darauf, bald einmal mitfliegen zu können.» Mit «Guter Mond» und «Grüne Wiesen, weites Land» ehrt sie zudem ihren verstorbenen Vater Eberhard Hertel (1938–2024). «Ich vermisse ihn als Vater, als Freund und auch als Gesangspartner», erklärt die Musikerin. «Er war ein grossartiger Sänger und vor allem ein wundervoller Papa.»
In der Adventszeit 15 Mal Weihnachten feiern
Hertel ist im Herbst und Winter nicht nur mit dem Albumrelease beschäftigt: Sie steht sowohl mit der Musikkomödie «Ganz Paris träumt von der Liebe» als auch mit ihrer Familyband More Than Words auf der Bühne. Letzteres wird als Tour wie im vergangenen Jahr unter dem Motto «Family Christmas» stattfinden. Über die Band mit ihrem Ehemann und Tochter Johanna Mross (23) erklär Hertel: «Wir lieben es, gemeinsam auf Tour zu gehen und mit unserer Dreistimmigkeit das Publikum in Weihnachtsstimmung zu bringen. Wir, als Familie, laden das Publikum in unser Wohnzimmer ein, um mit uns Weihnachten zu feiern. Mit allem, was dazugehört: Traditionen, Geschichten und Weihnachtslieder von deutschen Klassikern bis zum American Swing.»
Durch die Auftritte komme die Familie auch selbst frühzeitig in besinnliche Stimmung. «Wir dürfen bereits in der Adventszeit 15 Mal Weihnachten feiern und durch Deutschland reisen, wo wir überall die wunderschönen Weihnachtsdekorationen und Weihnachtsmärkte erleben und Weihnachtsstimmung geniessen.»
Auf Hertel warten nun viele Shows. Anfang Oktober musste sie aufgrund einer akuten Stimmbandentzündung Auftritte absagen. Hat sie Bedenken, dass ihr auf Tour Ähnliches passieren könnte? «Es geht mir viel besser. Ich werde meine Stimme noch schonen, aber ich bin sicher, dass ich das im Griff habe», versichert Hertel. «Ich freue mich jetzt einfach nur auf die kommenden Wochen – mit dem Albumrelease und den beiden Tourneen.»