Wie man Steigbügel-Leggings jetzt trägt

Warum sind Steigbügel-Leggings in Mode?

Die kultige 80er-Jahre-Silhouette feiert ihr Comeback. Genau wie bei Korsett-Oberteilen, Bucket Hats und Oversized Blazern war es nur eine Frage der Zeit, bis Steigbügel-Leggings zurückkommen. Sie sind bequem, schick und erstaunlich vielseitig. Steigbügel-Leggings haben den gleichen Reiz wie normale Leggings, sind aber dank des winzigen Stoffstreifens viel raffinierter. Seit der Pandemie haben Leggings und Loungewear ihren festen Bestandteil in unserer Garderobe. Es ist also keine Überraschung, dass Steigbügel-Leggings wieder in Mode sind.