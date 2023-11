Wie man WhatsApp vor neugierigen Blicken schützen kann

Gründe, warum man sein Smartphone vor neugierigen Blicken schützen möchte, gibt es viele. Dessen ist sich auch der weltweit am meisten verbreitete Messengerdienst WhatsApp bewusst. Deshalb dürften bald zusätzliche Privatsphäre–Massnahmen für Nutzerinnen und Nutzer kommen. Dazu gehört, einzelne Chats per Biometrie zu schützen. Wie das bislang funktioniert und was auf WhatsApp–User zukommt.