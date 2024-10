Wie Margarethe Schreinemakers ihr Leben umgekrempelt hat

Margarethe Schreinemakers änderte ihr Leben

In einem neuen Interview mit dem Magazin «Bunte» erinnert sie sich daran, wie sie nach dem Schicksalsschlag ihr Leben umkrempelte. «Ich habe nach dem Herzstillstand sofort vieles anders gemacht, was ich vorher schon hätte tun müssen. Als Erstes habe ich ein Testament und eine Patientenverfügung gemacht.» Damals sei ihr klar geworden, dass sie bei ihrem «Tod ein komplettes Chaos hinterlassen hätte». Auch ihr Anwesen im ostbelgischen Eupen hat Schreinemakers verkauft. «Das Haus war schon immer zu gross. Ich brauche es nicht zum Leben», sagt sie heute über die 2.000 Quadratmeter Wohnfläche mit beheiztem Schwimmbad und klimatisiertem Weinkeller. Nach 30 Jahren in Belgien zog die gebürtige Krefelderin zurück nach Deutschland.