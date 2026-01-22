Wie Martin Short beinahe die Hochzeit von Selena Gomez ruinierte

Gomez und Blanco heirateten am 27. September 2025 in Santa Barbara. Die Feier sei «perfekt und wunderschön» gewesen, so Short – bis zur abendlichen Party. In einem Lounge–Bereich, in dem unter anderem das Serien–Team um Paul Rudd (56) und Steve Martin (80) sassen, stand eine Torte. Short nahm an, es handle sich um einen zusätzlichen Kuchen für die Gäste.