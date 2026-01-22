Wie Martin Short beinahe die Hochzeit von Selena Gomez ruinierte

Martin Short (75) sorgte bei seinem Auftritt in der Late–Night–Show «Jimmy Kimmel Live!» mit einer Hochzeitsanekdote für Lacher. Der Schauspieler erzählte, wie er sich bei der Hochzeit seiner «Only Murders in the Building»–Kollegin Selena Gomez (33) und ihres Mannes Benny Blanco (37) einen peinlichen Fauxpas leistete.
Gomez und Blanco heirateten am 27. September 2025 in Santa Barbara. Die Feier sei «perfekt und wunderschön» gewesen, so Short – bis zur abendlichen Party. In einem Lounge–Bereich, in dem unter anderem das Serien–Team um Paul Rudd (56) und Steve Martin (80) sassen, stand eine Torte. Short nahm an, es handle sich um einen zusätzlichen Kuchen für die Gäste.
Missgeschick passierte, als Steve Martin gehen wollte
Als Steve Martin ankündigte, die Feier verlassen zu wollen, griff Short spontan zu Messer und Gabel, um ihm wenigstens noch ein Stück Kuchen anzubieten. Short begann den Kuchen anzuschneiden.
Erst die entsetzten Rufe der anderen Gäste machten ihm klar, dass es sich um die echte und einzige Hochzeitstorte handelte.
Hochzeitsplaner und Koch kamen zur Hilfe
«Ich habe versucht, das Ganze mit einer Gabel zu reparieren», erzählte Short weiter. «Das war etwa eine Stunde, bevor der Kuchen präsentiert werden sollte.» Er habe sich daraufhin zu Paul Rudd umgedreht und gefragt: «Sollen wir einfach gehen?»
Anschliessend sei der Hochzeitsplaner informiert worden, kurz darauf erschien auch der Küchenchef. Der fragte laut Short erst einmal entsetzt: «Was zur Hölle ist hier passiert?»
Der Kuchen sei schliesslich mit einer «Schönheits–OP» wieder in Ordnung gebracht worden, so Short weiter. Am Ende habe er wieder wie eine Hochzeitstorte ausgesehen – wunderschön, nur eben typisch Hollywood: «Der Kuchen hat was machen lassen», fasste es der Comedian zusammen.
Fauxpas sollte Geheimnis bleiben
Rückblickend erzählte Short mit einem Augenzwinkern: «Ich habe die ganze Zeit gesagt: Leute, wir dürfen Selena das auf keinen Fall erzählen.» Und Steve Martin meinte nur: «Vielleicht sagen wir es ihr in einem Monat oder so.»
Gomez, Gründerin der Marke Rare Beauty, und Blanco gaben sich bei einer eleganten Zeremonie das Jawort und trugen massgeschneiderte Looks von Ralph Lauren. Neben Short, Steve Martin und Paul Rudd waren auch enge Freunde des Paares wie Taylor Swift (36) und Ed Sheeran (34) unter den Gästen.