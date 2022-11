Wie Saunaboot und Fondueschlitten dem Schweizer Winter einheizen

Luzern erhellt den Winter

Wenn der Winter seine kalten Finger ausstreckt, ist es nicht nur Zeit für Handschuhe, sondern auch für mehr Licht. Das bekommen Besucher des Luzerner Lilu Lichtfestivals in besonderen Installationen zu spüren. Vom 12. bis 22. Januar werden Fassaden und Plätze der Innenstadt zum Leuchten gebracht. Die Altstadt präsentiert sich bei einem abendlichen Winterspaziergang in einem anderen Licht. Wer mag, kann mit einem Ticket auch in das Rahmenprogramm schnuppern und etwa die Lichtshow in der Luzerner Jesuitenkirche geniessen.