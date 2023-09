Wie sehr belastet Prinzessin Mette-Marit ihre Lungenkrankheit?

Für Anfang November steht ein Deutschlandbesuch an. Bereits am 22. September hatte der norwegische Hof verkündet, dass Mette–Marit nicht für alle drei Tage eingeplant ist. Demnach wird Haakon erst allein Hamburg und München besuchen und seine Frau erst am 9. November in Berlin dazukommen. «Bild» erklärte der Kronprinz, was hinter diesem Plan steckt: «Sie muss darauf achten, dass sie sich gesundheitlich nicht zu viel zumutet. Daher haben wir uns für Berlin entschieden. Ich werde die Termine in Hamburg und München alleine wahrnehmen.»