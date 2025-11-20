Wie Sex und Zärtlichkeit auch jenseits der 50 lebendig sein können

Wie genau verändert sich Sexualität mit den Jahren?

Dr. Franzki: Das ist sehr individuell und hängt weniger vom Alter an sich als von den Lebensumständen ab – von Stress, Krankheiten, Verlust des Lieblingsmenschen. Körperlich bringen z.B. bei Frauen die Wechseljahre natürlich Veränderungen durch den Hormonabfall. Das führt zu diversen Beschwerden, wie Hitzewallungen, Trockenheit der Vulva und Vagina, Schlafstörungen, Gereiztheit. Aber das ist keine Krankheit, sondern eine Übergangsphase. Ein Drittel der Frauen merkt kaum etwas, ein Drittel fühlt sich gestört, und ein Drittel hat wirklich starke Beschwerden. Bei den Männern zeigen sich erste Veränderungen oft in Beeinträchtigung der Erektion. Wichtig ist: Das alles lässt sich behandeln – medizinisch, aber auch auf psychischer Ebene. Bitte unbedingt ansprechen, wenn es stört!