Wie stehen Tech-Giganten wie Apple und Google zum Umweltschutz?

Sowohl Apple als auch Google bieten zudem unter anderem Trade-In-Programme. Kundinnen und Kunden können alte Smartphones in Zahlung geben. So erhalten sie nicht nur ein neues Gerät zu einem vergünstigten Preis. Die Altgeräte können daraufhin auch recycelt werden oder gehen an einen neuen Besitzer. Apple stellt etwa seit wenigen Wochen in Deutschland sogenannte refurbished iPhones direkt vom Hersteller zur Verfügung. Dabei handelt es sich um generalüberholte Geräte zu einem vergünstigten Preis. Die meisten der Smartphones dürften wohl aus dem Trade-In-Programm stammen.