Wie Übergewicht und Diabetes zusammenhängen - und was dagegen hilft

Rund sieben Millionen Menschen in Deutschland leben mit Diabetes, die meisten davon mit Typ–2–Diabetes, der sich meist erst im Laufe des Erwachsenenlebens entwickelt. Einer der grössten Risikofaktoren für diese Form der Krankheit ist starkes Übergewicht: Etwa 80 bis 90 Prozent der neu erkrankten Menschen leben laut Studien mit Adipositas oder Übergewicht. Doch die gute Nachricht lautet: Mit sinkendem Gewicht sinkt nachweislich auch das Risiko für Typ–2–Diabetes – und eine schon aufgetretene Erkrankung mit überhöhten Blutzuckerwerten kann sich so weit zurückbilden, dass keine Medikamente mehr notwendig sind.