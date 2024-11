Wie Vanessa und Aleks: Diese «Sommerhaus»-Stars haben sich verlobt

Theresia Fischer und Stefan Kleiser denken an Hochzeit

Theresia Fischer (32) und Stefan Kleiser (57) wirkten in der gerade zu Ende gehenden neunten Staffel mit. In einem Interview mit «Bunte» verriet Theresia nun, dass sie ihren Stefan heiraten will. Der zeigte sich zurückhaltend hinsichtlich eines Termins. «In naher ferner Zukunft kann das gut passieren», sagte er zu «Bunte». Theresia Fischer hatte 2019 im Finale von «Germany's next Top–Model» vor der Kamera ihren damaligen Partner geheiratet. Ein Schritt, den sie mittlerweile bereut. Gerade verbrannte sie ihr Hochzeitskleid – ebenfalls öffentlichkeitswirksam in einer TV–Show, in «My Style Rocks» bei Sport1.