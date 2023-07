Wie Verbraucher CO2-Emissionen einsparen können

5. Energiesparen beim Heizen

Auch wer derzeit grössere Investitionen scheut oder vielleicht gar keine baulichen Veränderungen zum Beispiel an einer Mietwohnung vornehmen darf, hat Möglichkeiten, Energie und damit CO2 zu sparen. So erreicht schon das Absenken der Raumtemperatur in den kalten Monaten um ein bis zwei Grad eine deutliche Einsparung, die sich nicht nur beim Verbrauch, sondern auch den Kosten bemerkbar macht. Wer ausserdem auf smarte Thermostate setzt, die sich auch an alten Heizkörper montieren lassen, spart zusätzlich Geld und Emissionen. Denn die Geräte helfen dabei, die Heizung effizient zu steuern, indem sie nur dann heizen, wenn es tatsächlich nötig ist.