Wie verliefen Prinz Harrys erste Stunden zurück in seiner Heimat?

Prinz Harry (39) hat nach der Krebsdiagnose bei seinem Vater König Charles III. (75) umgehend gehandelt: Bereits am vergangenen Dienstag (6. Februar) und nach über zehnstündigem Flug kam er in seiner britischen Heimat an. Vor dem Hintergrund, dass Harrys Verhältnis zu seiner royalen Familie als zerrüttet gilt, wurde mit Spannung erwartet, wie seine Rückkehr wohl ablaufen würde. Zumindest seine ersten Stunden zurück in London deuten darauf hin, dass es weiterhin kompliziert ist.