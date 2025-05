Wie wir heimische Vogelarten im eigenen Garten schützen können

Gibt es eine Vogelart, die Ihnen besonders am Herzen liegt – und warum?

Hecker: Der kleine Grauschnäpper hat sich in den letzten Jahren besonders in unser Herz geschlichen. Eines Tages war er plötzlich da: Ist auf einem leeren, hängenden Blumenkörbchen an der Schuppenwand gegenüber von unserem Küchenfenster gelandet und hat mir beim Kartoffelschälen direkt in die Augen geschaut. Dieses Körbchen hat er sich dann zum Brüten ausgesucht und wir durften in diesem Frühjahr und Sommer aus nächster Nähe daran teilhaben, wie das Pärchen gemeinsam sein Nest baut und schliesslich die Küken zusammen versorgt. Das waren unbeschreiblich ergreifende Momente und unsere ganze Familie hat schliesslich mitgefiebert, ob die Kleinen es schaffen, gross zu werden und auszufliegen. In unserem Buch ist genau dieser Grauschnäpper mitsamt seiner Familie und dem Körbchen an der Wand auf den Seiten 58–61 zu sehen.