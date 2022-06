Auf dem Flohmarkt den Überblick behalten

Zu einer erfolgreichen Flohmarkt-Shopping-Tour gehören unbedingt viel Geduld und eine Art Scanner-Blick. Es ist ein komplett anderes Einkaufserlebnis als in einer gut sortierten Boutique oder in einer der bekannten grossen Modeketten, die man in jeder Innenstadt findet. Es gibt Verkaufsstände, die sehr gut sortiert sind, und es gibt natürlich auch Verkäufer, die ihr Angebot auf eine eher chaotische Art und Weise präsentieren. Um auf dem Flohmarkt zwischen all der Secondhand-Kleidung nicht den Überblick zu verlieren, sollte man sich seines eigenen Styles sehr genau bewusst sein. Dabei kann die Erstellung einer Capsule Wardrobe hilfreich sein. Auf dem Flohmarkt hält man daher am besten nach Farben und Mustern Ausschau, die dem eigenen Stil entsprechen. Der Schnitt ist dabei erstmal zweitranging.