Nach nahezu 3.000 Sendungen hat Claus Kleber (66) am 30. Dezember 2021 seine letzte Ausgabe des «heute-journals» präsentiert. Ganz verabschiedet hat er sich vom ZDF aber nicht: Im Juli feiert er mit einer Dokumentation sein Comeback bei dem Sender. Der Film «Utopia - Irre Visionen in Silicon Valley» von Claus Kleber und Angela Andersen (62) wird am Dienstag, 19. Juli, um 23:00 Uhr im ZDF ausgestrahlt.