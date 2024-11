Wieder mehr Kontakt: Britney Spears nähert sich Sohn Jayden an

Wie Federlines Anwalt «Page Six» im Juni erzählte, habe ein Anruf am Muttertag die Lage jedoch etwas beruhigt. «Offensichtlich ist eine Versöhnung/Wiedervereinigung etwas komplex und kann ein Prozess sein, der einige Zeit in Anspruch nimmt», sagte der Anwalt Mark Vincent Kaplan. Den Anruf wertete er jedoch als einen «Schritt in die richtige Richtung».