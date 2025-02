Wieder Missbrauchsvorwürfe: Kevin Spacey muss erneut vor Gericht

In Grossbritannien wurde übereinstimmenden Medienberichten zufolge erneut Zivilklage gegen den US–amerikanischen Schauspieler Kevin Spacey (65) eingereicht. Dort hatte sich der Oscarpreisträger bereits im Sommer 2023 wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs verantworten müssen, wurde damals aber in allen Anklagepunkten freigesprochen. Die neue Klage richte sich demnach auch gegen das Londoner Old Vic Theater, in dem Spacey zum Zeitpunkt der angeblichen Übergriffe tätig war. Weitere Details zu den Vorwürfen sind bislang noch nicht bekannt.