Wieder Single: Schauspieler Sean Penn geniesst seine Freiheit

Im Rückblick scheint Penn an einige dieser Verbindungen keine all zu guten Erinnerungen zu haben. So habe es Fälle gegeben, in denen «das erste, was ich morgens sehe, Augen sind, die sich fragen, was ich tun werde, um sie an diesem Tag glücklich zu machen». Er habe das «selten erwiedert». In einer seiner Ehen fühlte er sich gar wie in einer Version von «The Real Housewives of Beverly Hills». Er sei «am Sterben» gewesen. «Ich fühlte, wie mein Herz und mein Gehirn schrumpften. Es war ein Angriff.»