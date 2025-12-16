Wieder vereint: Thomas Müller teilt Foto mit seiner Frau Lisa

Aus beruflichen Gründen getrennt

Dass er in diesem Jahr mit seinen Liebsten feiern kann, ist nicht selbstverständlich: Seit seinem Wechsel nach Kanada im Sommer bewohnt Müller eine Wohnung mitten in Vancouver und lebt deshalb gerade nicht mit seiner Frau zusammen. Lisa, mit der er seit 2009 verheiratet ist, blieb in Deutschland und geht dort ihrer eigenen Karriere als erfolgreiche Reiterin nach. Auf dem gemeinsamen Gut Wettlkam in Otterfing trainiert sie ihre Dressurpferde.