Ist Billie Eilish (20) wieder vergeben? Wie Insider dem Klatschportal «TMZ» mitteilten, soll die Sängerin den Frontmann der Band The Neighbourhood, Jesse Rutherford (31), treffen. Exklusive Fotos zeigen die beiden Musiker bei einem Date in einem veganen Restaurant in Los Angeles. Augenzeugen beteuerten, dass die beiden sehr vertraut miteinander wirkten. Und das war nicht das einzige gemeinsame Treffen der beiden Musik-Stars. Gemeinsam mit Eilishs Bruder Finneas (25) wurden sie Händchen haltend in den Universal Studios gesichtet.