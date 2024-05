Wieder vom Markt: Jason Momoa macht seine neue Beziehung offiziell

Beziehung auf der ComicCon bestätigt

Gerüchte um eine neue Frau an Jason Momoas Seite gab es schon länger. Vor wenigen Tagen (12. Mai) bestätigte er beim ComicCon Festival in Basingstoke, dass er wieder in festen Händen ist. «Ich bin in einer Beziehung, und zwar schon seit einer ganzen Weile. Ich geniesse einfach die Privatsphäre», erzählte er in einem Video der Veranstaltung, das auf X kursiert.