Wieder von und mit Michael B. Jordan: «Creed» geht in die vierte Runde

Mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen sagt Winkler in einem kurzen Clip, den die US–Branchenseite «Deadline» veröffentlichte: «Ich soll es eigentlich nicht verraten, aber er wird es wieder machen.» Jordan hatte mit «Creed III», der 2023 in die Kinos gekommen war, sein Regiedebüt gegeben und grossen Erfolg an den Kinokassen feiern dürfen: Mit weltweit rund 275 Millionen US–Dollar spielte er deutlich mehr als die beiden Vorgänger ein. Und das, obwohl «Creed III» der erste Film des gesamten «Rocky»–Universums ist, in dem ein gewisser Sylvester Stallone (77) aka Rocky Balboa nicht mehr vor der Kamera mitgewirkt hat.