Das Finale war nicht das Ende

Das grosse Finale der elften und letzten Staffel von «The Walking Dead» flimmerte am 20. November 2022 über die Bildschirme des US-Kanals AMC. In Deutschland zeigte der Streamingdienst Disney+ den Abschluss der Erfolgsserie. Das Ende der Originalserie, mit der im Jahr 2010 alles begann, bedeutet aber nicht das Ende des Franchises. AMC will den Fans noch viele Geschichten aus dem Zombie-Universum bieten. In den drei Spin-off-Serien werden Geschichten über «The Walking Dead»-Hauptfiguren weitererzählt. Hinzu kommt das bald in seine finale Staffel gehende erste Spin-off «Fear the Walking Dead» (seit 2015) und eine Fortsetzung der Anthologie-Serie «Tales of the Walking Dead».