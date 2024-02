Wiener Opernball: Oliver Pocher ist dabei

Besonderer Auftritt für Oliver Pocher (45): Der 45–Jährige kommt mit Musiker Heino (85) am 8. Februar zum Wiener Opernball, wie nun bekannt wurde. In einer Mitteilung heisst es, Manager Helmut Werner (39) sei es gelungen, für seinen Gastgeber Markus Deussl den Comedian gemeinsam mit Kult–Star Heino in dessen Loge am Wiener Opernball zu lotsen.