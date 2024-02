Wiener Opernball: Oliver Pocher kommt mit Ex Alessandra Meyer-Wölden

Oliver Pocher (45) wird samt weiblicher Begleitung zum Wiener Opernball am morgigen Donnerstag (8. Februar) erscheinen. Der Komiker kommt mit seiner Ex–Frau Alessandra Meyer–Wölden (40) zu der alljährlichen und nunmehr 66. Veranstaltung in der berühmten Wiener Staatsoper. Sie werden in der Loge des Unternehmers Markus Deussl sitzen, wie Manager Helmut Werner (39) bekannt gab. Das Ex–Paar trifft dort unter anderem auf Kultsänger Heino (85) und den italienischen Schauspieler Franco Nero (82).