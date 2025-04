Wiener «Tatort»-Team hört auf: Das sind die dienstältesten Ermittler

Die dienstältesten «Tatort»–Teams

Der Abschied des Wiener Teams fällt in eine Zeit des bittersüssen Umbruchs für den «Tatort». Mehrere langjährige Teams verlassen die Bühne, dafür stehen frische Gesichter und Konstellationen in den Startlöchern. Mit dem ebenfalls bevorstehenden Abschied des Münchner Teams stellt sich die Frage: Welche «Tatort»–Teams sind eigentlich am längsten dabei?