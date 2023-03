Wigald Boning ist zum fünften Mal Vater geworden

Ein Oskar kurz vor den Oscars

Bei Instagram teilte der 56-Jährige in seinen Storys Bilder vom Geburtsbändchen seines Sohnes Oskar mit dem Geburtsdatum «11.03.2023» sowie von einem Willkommenskuchen für den Nachwuchs. Ehefrau Teresa Boning (34) schreibt in einer Instagram Story zu einem Foto, das das Händchen des Kleinen zeigt: «And the Oscar goes to... Heute Nacht um 5:15 Uhr geboren, 54 cm gross und 3680 g schwer. Alle gesund. Wir sind überglücklich!»