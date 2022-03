Wil Wheaton: Erstes Treffen mit William Shatner brachte ihn zum Weinen

In seinem neuen Buch erinnert sich «Star Trek»-Darsteller Wil Wheaton (49) an sein erstes Treffen mit Schauspieler William Shatner. Als er den heute 91-Jährigen am Set von «Star Trek V» traf, habe sich der «wie ein Vollidiot» benommen, so Wheaton in «Still Just a Geek: An Annotated Memoir», das am 12. April erscheint. Das Buch ist eine Sammlung zahlreicher Blog-Posts, die Wheaton in den vergangenen Jahren auf seiner Webseite veröffentlicht hat.