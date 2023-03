Wild Atlantic Way: Schöne Stopps auf Irlands bekannter Küstenstrasse

Killarney National Park

Als Abschluss der Tour kann der Killarney National Park besucht werden. Er grenzt an die Stadt Killarney und umfasst die drei Seen Lough Leane, Muckross Lake und Upper Lake. Die Natur rund um den Lough Leane kann durch Wanderungen zu Fuss oder per Fahrrad entdeckt werden. Ein Stopp bietet sich am Ross Castle an, eine typische Burg eines mittelalterlichen irischen Clan-Führers, die vom Seeufer aus zugänglich ist. Am Muckross Lake kann wiederum das Muckross House besichtigt werden. Das viktorianische Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert gewann 1861 Ansehen, als sich die britische Königin Victoria für wenige Tage dort aufhielt. Heute vermitteln die Räume mit ihrer Ausstattung einen guten Eindruck vom einstigen Leben der Adeligen.