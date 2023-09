Wilde Diskussionen nach Til Schweigers Invictus-Games-Post

Die sorgenvollen bis geschockten Posts lauten etwa: «Lieber Til, geht es dir gut?», «Til, Du siehst nicht gut aus, was ist mit Dir?», «Ui, was ist mit Dir passiert??», «Schaust nicht so fit aus», «Du siehst erschreckend aus, wie 65 Jahre oder älter, alles gut bei Dir», «Mit einem Wort: Erschreckend #selfcare», «Wow was ist passiert», «Du siehst echt fertig aus» oder «Ehrenmann! Aber Spatzi... Du musst essen... Du bist so dünn geworden... Komm her, ich bekoche Dich».