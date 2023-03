Sarah Ferguson (63) hatte vor der königlichen Hochzeit mit ihrem Ex-Mann Prinz Andrew (63) im Jahr 1986 offenbar einen unvergesslichen Junggesellinnenabschied - mit ihrer Freundin Prinzessin Diana (1961-1997) an ihrer Seite. In der Show von US-Star Kelly Clarkson (40) sprach «Fergie» nun über die wilde Sause, bei der sie und Diana auch vor einem Nachtclub festgenommen worden seien. Was war passiert?