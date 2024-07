Will Ferrell: Darum schämt er sich für seinen richtigen Vornamen

Will Ferrell: «Ich heisse John»

«Das ist eine kleine Sache in Bezug auf – es ist nicht wirklich ein Trauma – aber ich erinnere mich, dass es mir so peinlich war, weil mein richtiger Name John, John William Ferrell ist. Am ersten Schultag nannte mich der Lehrer John Ferrell und es war mir so peinlich, sagen zu müssen: ‹Ich heisse Will, nicht John›.» Die ersten Wochen musste er sich immer wieder erklären. «Ich weiss nicht, warum es mir so peinlich war, erklären zu müssen: ‹Ich bin eigentlich Will›», fügte er hinzu. «Aber es war unerträglich für mich».