Will Ferrell heizt als DJ bei Uni-Party seines Sohnes ein

Die Party der Verbindung Sigma Alpha Mu der University of Southern California (USC) in Los Angeles fand im Vorfeld eines Footballspiels des Teams der USC gegen die University of Arizona Wildcats statt. Will Ferrell steht mit Sonnenbrille und Outfit in den Farben des College–Football–Teams am DJ–Pult. Mit gespielt coolem Gestus dreht der Schauspieler an den Knöpfen. In einem Video klatscht er gemeinsam mit der Menge zu «Eye of the Tiger», dem Motivationsklassiker aus Sylvester Stallones (77) «Rocky III» von 1982.