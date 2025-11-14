Will Ferrell muss wegen Verletzung Netflix-Dreh pausieren

Was genau passiert sein soll, ist nicht bekannt. Es sei für Ferrell allerdings unmöglich gewesen, die geplanten Szenen «sicher oder bequem» zu drehen. Grössere Auswirkungen scheint das Ganze auf das Projekt nicht zu haben – auch weil die Produzenten demnach den Drehplan anpassen konnten, während Ferrell sich erhole. Es werde erwartet, dass der Schauspieler schon sehr bald ans Set zurückkehrt. Anfragen an den Streamingdienst und Ferrells Vertreter seien bisher unbeantwortet geblieben.