Will Ferrell überrascht bei Eishockey-Spiel mit Fanbemalung

Will Ferrell (55) machte am vergangenen Freitag bei einem Eishockey-Spiel in der Crypto.com Arena in Los Angeles ganz deutlich, welches Team er anfeuert. Mit einer Gesichtsbemalung in schwarz-weissem Karomuster fieberte er in den Farben der Los Angeles Kings mit der Mannschaft in ihrem Match gegen die Edmonton Oilers leidenschaftlich mit. Eine farblich passende Mütze und eine Jacke mit dem Kings-Schriftzug komplettierten den Fan-Look.