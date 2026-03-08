«Will & Grace»-Darsteller Corey Parker ist tot

Karriere seit Kindheit

Parker wurde in New York City geboren. Er begann im Alter von fünf Jahren mit der Schauspielerei und trainierte ab 14 Jahren am Actors Studio. Später absolvierte er die High School of Performing Arts in Manhattan. Seine Karriere startete in den 1980er–Jahren mit kleineren Rollen in Serien wie «The Bronx Zoo» sowie einem Auftritt im Horrorfilm «Freitag der 13. – Teil V». In den 1990er–Jahren folgten Engagements in «Thirtysomething», «Eddie Dodd» und «Love Boat: The Next Wave», wo er die Rolle des Dr. John Morgan spielte.