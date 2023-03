Will Smith nimmt ersten Preis nach Oscar-Ohrfeige entgegen

Was war bei den Oscars passiert?

Smith hatte im März 2022 bei den Academy Awards während der Show die Bühne betreten und vor laufenden Kameras den Komiker Chris Rock (58) geohrfeigt. Jener hatte zuvor einen Witz über Jada Pinkett Smith (51), die Ehefrau des Schauspielers, gemacht. Kurz nach dem Vorfall wurde Smith für seine Rolle in «King Richard» als «Bester Hauptdarsteller» ausgezeichnet. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hatte Smith später für die kommenden zehn Jahre von allen Veranstaltungen, darunter der Oscar-Verleihung, ausgeschlossen.