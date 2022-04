Will Smith: Oscar-Akademie berät früher über mögliche Konsequenzen

Will Smith (53) könnte die möglichen Konsequenzen für seine Ohrfeige bei den Oscars schon früher als geplant zu spüren bekommen. Die Oscar-Akademie hat ihr Treffen zu dem Vorfall vorverlegt. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences teilte am Mittwoch laut «Deadline» mit, dass der Vorstand bereits am Freitag (8. April) zu seiner Sitzung zusammenkommen werde. Ursprünglich war das Meeting für den 18. April angesetzt.