Will Smith sorgt für Aufregung nach Show-Kuss mit Kollegin

Die beiden Musiker performten den neuen gemeinsamen Song «First Love» während der 37. Premio Lo Nuestro Awards in Miami. In ihrer Live–Performance schien die Spanierin Smith auf den Mund zu küssen. In einer Aufzeichnung ihres Auftritts, die auf den Instagram–Seiten der beiden Musiker geteilt wurde, geht Martínez auf Will Smith zu und deutet einen Kuss an, bevor sie weitergeht. Einen Moment später kommt sie zurück und scheint ihn zu küssen.