Will Smith überrascht Ehefrau Jada Pinkett Smith mit Liebeserklärung

Liebevolle Geste von Will Smith (55): Inmitten der verwirrenden Trennungsschlagzeilen hat er nun seine Ehefrau Jada Pinkett Smith (52) auf der Bühne in der Enoch Pratt Free Bibliothek in Baltimore überrascht, als diese dort am Mittwochabend ihre Biografie «Worthy» promotete. Laut der US–Seite «The Baltimore Banner» soll er einfach zur ihr hochgegangen und eine Liebeserklärung gemacht haben.