Will Smith und Ehefrau Jada: Erster gemeinsamer Auftritt seit Monaten

Sie führen seit 2016 getrennte Leben

Will Smith und Jada Pinkett Smith sind seit 1997 verheiratet. Kennengelernt hatten sie sich am Set von «Der Prinz von Bel–Air». 1998 kam ihr Sohn Jaden zur Welt, 2000 folgte Tochter Willow. Will hat zudem einen Sohn, Trey, aus einer früheren Beziehung mit Sheree Zampino. Trotz seltener gemeinsamer Auftritte betonte Will in einem Interview mit «Entertainment Tonight» im Mai 2024, dass Jada seine «Ride–or–Die»–Partnerin sei.