Will Smith veranstaltet Filmvorführung mit Chris-Rock-Vertrautem

Drei Wochen nach der Apple-Premiere von «Emancipation» in Washington D.C. wurde der Film mit Will Smith (54) in der Hauptrolle in einer intimen Vorführung in Los Angeles gezeigt. Zu den Gästen gehörten unter anderem das Musikerpaar Rihanna (34) und ASAP Rocky (34), die US-Filmproduzenten Tyler Perry (53) und Kenya Barris (49) sowie Stand-up-Comedian Dave Chappelle (49).