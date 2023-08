Willem-Alexander bei der Formel 1: Selfie-Time mit Tochter Amalia

Veränderung in der Familie

Zuletzt hatte das niederländische Königshaus berichtet, dass Prinzessin Ariane in einen neuen Lebensabschnitt gestartet ist. Die jüngste Tochter von König Willem–Alexander und Königin Máxima beginnt ihr erstes Jahr an ihrer neuen Schule in Italien, hiess es in einem Instagram–Post. Am United World College Adriatic in der Nähe von Triest wird sie ihren International Baccalaureate (gleichbedeutend mit dem deutschen Abitur) machen. Ariane zieht es damit wie ihre ältere Schwester, Prinzessin Alexia (18), ins Ausland. Die 18–Jährige hat erst vor wenigen Wochen ihren Abschluss an der United World College of the Atlantic in Wales gemacht.