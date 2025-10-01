Willem-Alexander und Máxima in Toulouse: Erste Fotos des Königspaares

Subtile Hommage an Toulouse

Die Königin war in einem Zweiteiler des belgischen Modehauses Natan in einem zarten Blassrosa gekleidet – perfekt passend zum Spitznamen von Toulouse: «La Ville Rose», die rosarote Stadt. Zudem erinnerte der Schnitt des Kostüms an Dior – also durchaus gebührend für einen Besuch in Frankreich. Dazu trug Máxima einen Baskenmützen–ähnlichen Hut und Heels sowie eine Clutch im selben Farbton. Dezente Perlenohrringe und eine mehrreihige Perlenkette um den Hals ergänzten das Outfit.