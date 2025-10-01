Schweizer Illustrierte Logo

  3. Willem-Alexander und Máxima in Toulouse: Erste Fotos des Königspaares
Eintägiger Besuch

König Willem–Alexander und Königin Máxima sind für einen Tag in Toulouse. Mit ihren Outfits zeigen sie eine subtile Hommage an die Stadt.

Königin Máxima und König Willem-Alexander besuchen die französische Stadt Toulouse.
Königin Máxima und König Willem-Alexander besuchen die französische Stadt Toulouse. ddp/DPPA

König Willem–Alexander (58) und Königin Máxima der Niederlande (54) sind am Dienstagabend für einen eintägigen Besuch in der französischen Stadt Toulouse eingetroffen. Am Mittwochmorgen ging es für die Royals zu einem Termin in den Erzbischofspalast, wo Máxima einmal mehr ihr Stilgefühl bewies.

Subtile Hommage an Toulouse

Die Königin war in einem Zweiteiler des belgischen Modehauses Natan in einem zarten Blassrosa gekleidet – perfekt passend zum Spitznamen von Toulouse: «La Ville Rose», die rosarote Stadt. Zudem erinnerte der Schnitt des Kostüms an Dior – also durchaus gebührend für einen Besuch in Frankreich. Dazu trug Máxima einen Baskenmützen–ähnlichen Hut und Heels sowie eine Clutch im selben Farbton. Dezente Perlenohrringe und eine mehrreihige Perlenkette um den Hals ergänzten das Outfit.

Ehemann Willem–Alexander war in einem klassischen dunkelblauen Anzug mit blauer Krawatte gekleidet. Aber auch er liess sich eine kleine Mode–Hommage an die Gastgeber nicht nehmen: Der König trug ein hellrosafarbenes Hemd und Einstecktuch.

Das steht für Willem–Alexander und Máxima in Toulouse auf dem Programm

Auf dem Programm für den Tag in Toulouse stehen zunächst ein Besuch des Hauptsitzes des Flugzeugherstellers Airbus, der in Toulouse sitzt. Am Nachmittag besucht das Königspaar den urbanen Bauernhof «Domaine de Candie» und am Abend steht ein Empfang im Capitole, dem Rathaus von Toulouse, an.

Auf Instagram betonte das Königshaus, der Besuch stehe für «die starke wirtschaftliche Zusammenarbeit» zwischen der Niederlande und Frankreich. Während eines Staatsbesuchs 2023 ernannte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron 2025 zum «Niederländisch–Französischen Wirtschaftsjahr». Die Region Okzitanien, in der Toulouse liegt, gilt durch Airbus als führende Region für Luftfahrt, zudem ist sie das französische Zentrum der Landwirtschaft.

