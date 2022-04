Willem Dafoe bekommt Ehrendokortitel verliehen

Willem Dafoe zählt zu den bedeutendsten Schauspielern des 21. Jahrhunderts

Das Engagement hat sich ausgezahlt: Willem Dafoes Portfolio umfasst mittlerweile über 100 Filme, darunter Erfolgsproduktionen wie «Platoon» (1986) oder das «Spider-Man»-Franchise. Für seine Rollen in «Platoon», «Shadow of the Vampire» (2000), «The Florida Project» (2017) und «Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit» (2018) wurde er jeweils für einen Oscar nominiert. Im Jahr 2020 kürte die «New York Times» Dafoe zu einem der 25 grössten Schauspieler des 21. Jahrhunderts.